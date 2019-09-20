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Факти / Lifestyle

Яке сьогодні свято: іменини 20 вересня

20 вересня іменини святкують Андрій, Василь, Іван, Лука, Макар. Про народні прикмети на 20 вересня – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке сьогодні свято: іменини 20 вересня

20 вересня День ангела відзначають Андрій, Василь, Іван, Лука, Макар, Олександр.

20 вересня також відзначають День рекрутера – професійне свято працівників кадрових агентств, які надають послуги з підбору кадрів.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Згідно з народним календарем, 20 вересня – Луків день. З цього дня раніше приступали до збору та торгівлі цибулею. Цей овоч вважається ліками від багатьох недуг, а також широко використовується в магічних ритуалах.

Народні прикмети на 20 вересня: 

  • Шишки на деревах закрилися – до дощу.
  • Журавлі летять високо – до холодної осені.
  • Багато лушпиння на цибулі – до суворої зими.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар свят на вересень

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