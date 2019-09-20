20 вересня іменини святкують Андрій, Василь, Іван, Лука, Макар. Про народні прикмети на 20 вересня – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
20 вересня День ангела відзначають Андрій, Василь, Іван, Лука, Макар, Олександр.
20 вересня також відзначають День рекрутера – професійне свято працівників кадрових агентств, які надають послуги з підбору кадрів.
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Згідно з народним календарем, 20 вересня – Луків день. З цього дня раніше приступали до збору та торгівлі цибулею. Цей овоч вважається ліками від багатьох недуг, а також широко використовується в магічних ритуалах.
Народні прикмети на 20 вересня:
- Шишки на деревах закрилися – до дощу.
- Журавлі летять високо – до холодної осені.
- Багато лушпиння на цибулі – до суворої зими.
До слова, раніше Факти ICTV публікували календар свят на вересень.