Факти ICTV створили тест, який покаже, який алкоголь тобі підходить найбільше.

Більшість людей звикли на свята чи вихідні випивати алкогольні напої. Вино, пиво, горілка, віскі, вермут, текіла – цей список можна продовжувати дуже довго.

Напої різняться не лише за смаком, а й за своєю міцністю та впливом на організм.

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Відповідай чесно на питання – і дізнайся, який алкогольний напій тобі пасує найбільше.

Раніше Факти ICTV писали, що випитий кухоль пива або келих вина на день може захистити організм людини від діабету 2-го типу.