День фармацевта відзначається щорічно у третю суботу вересня. Факти ICTV зібрали найкращі прикольні привітання з Днем фармацевта 2019.

Цього року День фармацевта припадає на 21 вересня.

В Україні свято щорічно відзначають після його встановлення у 1999 році.

Факти ICTV пропонують вам підбірку прикольних привітань з Днем фармацевта.

Читайте: З точністю до 93%: алгоритм навчили діагностувати захворювання шкіри

Фармацевти в Україні

Всі ошатні і милі,

Підберуть найкращі ліки

й інші потрібні ніштячки

Ми привітаємо вас, щиро,

Побажаємо вам наснаги,

Щоб робота не заважала

Будувати амурні справи!

***

День у році такий один,

Розвернися, тальянка!

Аспірин, валокордин,

Ношпа, валеріана!

Фармацевт, живи, квітни,

Щастя в житті особистому!

Ах ти, левомецітін,

Панадол, гірчичник!

Втриматися не можу,

Станцюю я на радості!

Для біди використовуй джгут

І пурген – для щастя!

***

Ваше професійне свято

Хай вам радість принесе,

Надихне на нову працю,

Подарує вам усе:

І достаток, і удачу,

І натхнення, і любов,

І повагу, і подяку,

Молодість поверне знов.

До слова, Факти ICTV писали про основні правила надання першої медичної допомоги.