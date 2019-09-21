День фармацевта відзначається щорічно у третю суботу вересня. Факти ICTV зібрали найкращі прикольні привітання з Днем фармацевта 2019.
Цього року День фармацевта припадає на 21 вересня.
В Україні свято щорічно відзначають після його встановлення у 1999 році.
Факти ICTV пропонують вам підбірку прикольних привітань з Днем фармацевта.
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Фармацевти в Україні
Всі ошатні і милі,
Підберуть найкращі ліки
й інші потрібні ніштячки
Ми привітаємо вас, щиро,
Побажаємо вам наснаги,
Щоб робота не заважала
Будувати амурні справи!
***
День у році такий один,
Розвернися, тальянка!
Аспірин, валокордин,
Ношпа, валеріана!
Фармацевт, живи, квітни,
Щастя в житті особистому!
Ах ти, левомецітін,
Панадол, гірчичник!
Втриматися не можу,
Станцюю я на радості!
Для біди використовуй джгут
І пурген – для щастя!
***
Ваше професійне свято
Хай вам радість принесе,
Надихне на нову працю,
Подарує вам усе:
І достаток, і удачу,
І натхнення, і любов,
І повагу, і подяку,
Молодість поверне знов.
До слова, Факти ICTV писали про основні правила надання першої медичної допомоги.