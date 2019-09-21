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Факти / Lifestyle

День фармацевта 2019: прикольні привітання зі святом

День фармацевта відзначається щорічно у третю суботу вересня. Факти ICTV зібрали найкращі прикольні привітання з Днем фармацевта 2019.

Привітання з днем Фармацевта

Цього року День фармацевта припадає на 21 вересня.

В Україні свято щорічно відзначають після його встановлення у 1999 році.

Факти ICTV пропонують вам підбірку прикольних привітань з Днем фармацевта.

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Фармацевти в Україні
Всі ошатні і милі,
Підберуть найкращі ліки
й інші потрібні ніштячки

Ми привітаємо вас, щиро,
Побажаємо вам наснаги,
Щоб робота не заважала
Будувати амурні справи!

***

День у році такий один,
Розвернися, тальянка!
Аспірин, валокордин,
Ношпа, валеріана!

Фармацевт, живи, квітни,
Щастя в житті особистому!
Ах ти, левомецітін,
Панадол, гірчичник!

Втриматися не можу,
Станцюю я на радості!
Для біди використовуй джгут
І пурген – для щастя!

***

Ваше професійне свято
Хай вам радість принесе,
Надихне на нову працю,
Подарує вам усе:
І достаток, і удачу,
І натхнення, і любов,
І повагу, і подяку,
Молодість поверне знов.

До слова, Факти ICTV писали про основні правила надання першої медичної допомоги.

Фото: Dreamstime

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