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Факти / Lifestyle

День фармацевта – привітання в картинках

День фармацевта у 2019 році відзначають 21 вересня, тобто в третю суботу вересня. Факти ICTV зібрали найкращі привітання в картинках.

День фармацевта

День фармацевта в Україні встановлено указом президента №1128 у 1999 році.

У третю суботу вересня, у 2019 році це 21 число, понад 350 тис. представників галузі святкують своє професійне свято.

Якщо серед ваших близьких, друзів та знайомих є фармацевти, привітайте їх, надіславши картинку з нашої добірки.

Читайте: Неофіційні свята в Україні – календар на 2019 рік

  • картинки з днем фармацевта
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День фармацевта – привітання в картинках / 8 фотографий

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар свят на вересень.

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