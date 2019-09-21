День фармацевта у 2019 році відзначають 21 вересня, тобто в третю суботу вересня. Факти ICTV зібрали найкращі привітання в картинках.
День фармацевта в Україні встановлено указом президента №1128 у 1999 році.
У третю суботу вересня, у 2019 році це 21 число, понад 350 тис. представників галузі святкують своє професійне свято.
Якщо серед ваших близьких, друзів та знайомих є фармацевти, привітайте їх, надіславши картинку з нашої добірки.
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День фармацевта – привітання в картинках / 8 фотографий
До слова, раніше Факти ICTV публікували календар свят на вересень.
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