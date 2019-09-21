День фармацевта в Україні щорічно відзначають у третю суботу вересня. СМС-привітання з Днем фармацевта підготували Факти ICTV.
День фармацевта 2019 в Україні випадає на 21 вересня, оскільки щороку його святкують у третю неділю першого місяця осені.
Свято фармацевтів було засноване президентом України 7 вересня 1999 року.
Всесвітній день фармацевта був заснований Радою FIP на Всесвітньому конгресі фармації і фармацевтичної науки в 2009 році у Стамбулі.
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Традиційно в День фармацевтичного працівника вищі посадові особи вітають працівників фармацевтичної промисловості з професійним святом, нагороджують фармацевтів почесними званнями, преміями, пам’ятними подарунками, грамотами та подяками керівництва.
СМС-привітання з Днем фармацевта зібрали і Факти ICTV, щоб ви змогли привітати своїх колег.
Ваше професійне свято
Хай вам радість принесе,
Надихне на нову працю,
Подарує вам усе:
І достаток, і удачу,
І натхнення, і любов,
І повагу, і подяку,
Молодість поверне знов.
***
Хто розбирається в ліках,
Поглянувши лише тільки на рецепт,
Зрозуміє він відразу ваш діагноз!
Звичайно, це фармацевт!
Ми від душі тобі бажаємо,
Звичайно, тільки лише добра!
Тебе сьогодні ми вітаємо!
Нехай не буде в житті зла.
***
Хай у Вашому житті
Не метуть метелиці,
Хай вам щастям і добром
Шлях життєвий стелиться.
Хай горіння і натхнення вас не покидають.
Щирість, ніжність і завзяття доля посилає!
***
Вітаємо всіх своїх ділових партнерів
З Днем фармацевтичного працівника!
З нагоди урочистої події
Вітаємо від серця і душі!
Нехай здійсняться задуми і мрії,
Живеться у багатстві та красі!
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У День фармацевта хочемо побажати
Удачі, процвітання,
Сили і бажання
На багато довгих років!
***
Професія фармацевта важлива,
На жаль без ліків жити неможливо.
У цьому світі, щоб довго жити,
Потрібно щось вколоти, щось попити…
Ліками й добрим словом лікувати
Покликані ми з вами. Так тримати!
Тому здорові будьте і щасливі,
А ваші вчинки мудрі і сміливі.
До слова, раніше Факти ICTV публікували календар свят на вересень 2019.