День фармацевта в Україні щорічно відзначають у третю суботу вересня. СМС-привітання з Днем фармацевта підготували Факти ICTV.

День фармацевта 2019 в Україні випадає на 21 вересня, оскільки щороку його святкують у третю неділю першого місяця осені.

Свято фармацевтів було засноване президентом України 7 вересня 1999 року.

Всесвітній день фармацевта був заснований Радою FIP на Всесвітньому конгресі фармації і фармацевтичної науки в 2009 році у Стамбулі.

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Традиційно в День фармацевтичного працівника вищі посадові особи вітають працівників фармацевтичної промисловості з професійним святом, нагороджують фармацевтів почесними званнями, преміями, пам’ятними подарунками, грамотами та подяками керівництва.

СМС-привітання з Днем фармацевта зібрали і Факти ICTV, щоб ви змогли привітати своїх колег.

Ваше професійне свято

Хай вам радість принесе,

Надихне на нову працю,

Подарує вам усе:

І достаток, і удачу,

І натхнення, і любов,

І повагу, і подяку,

Молодість поверне знов.

***

Хто розбирається в ліках,

Поглянувши лише тільки на рецепт,

Зрозуміє він відразу ваш діагноз!

Звичайно, це фармацевт!

Ми від душі тобі бажаємо,

Звичайно, тільки лише добра!

Тебе сьогодні ми вітаємо!

Нехай не буде в житті зла.

***

Хай у Вашому житті

Не метуть метелиці,

Хай вам щастям і добром

Шлях життєвий стелиться.

Хай горіння і натхнення вас не покидають.

Щирість, ніжність і завзяття доля посилає!

***

Вітаємо всіх своїх ділових партнерів

З Днем фармацевтичного працівника!

З нагоди урочистої події

Вітаємо від серця і душі!

Нехай здійсняться задуми і мрії,

Живеться у багатстві та красі!

***

У День фармацевта хочемо побажати

Удачі, процвітання,

Сили і бажання

На багато довгих років!

***

Професія фармацевта важлива,

На жаль без ліків жити неможливо.

У цьому світі, щоб довго жити,

Потрібно щось вколоти, щось попити…

Ліками й добрим словом лікувати

Покликані ми з вами. Так тримати!

Тому здорові будьте і щасливі,

А ваші вчинки мудрі і сміливі.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар свят на вересень 2019.