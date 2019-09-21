Яким буде 21 вересня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День сприятливий для більшості творчих справ. Особливо ранкові години до 8.50 – прекрасна пора для будь-яких проектів, в яких хочеться тривалої участі або тривалого стійкого результату.

Як варіант, наприклад, такі справи: в’їзд у новий будинок або квартиру, купівля землі і т.п. – тобто заходи, в яких найближчим часом зміни не потрібні.

У проміжок з 9.00 до 16.00 годин можна використовувати події собі на благо: тенденції дня можуть повторитися, тому рекомендується направити енергію на щось позитивне або потрібне.

Наприклад, можна робити великі покупки, робити інвестиції. Усвідомленість, духовні практики, завершення якихось внутрішніх “хвостів” – усе це доречно і підходить. У відносинах із людьми варто бути уважними.

А ось лікуватися, проводити операції, брати гроші у борг або в кредит, починати якісь позови – не варто. Краще відкласти подібні дії як мінімум до 16.00 години.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 16 до 22 вересня

Загалом йде досить трансформаційний період, і якщо є потреба у змінах – час підходящий.

Сприятливо: підстригання волосся, початок поїздок і подорожей.

Несприятливо: підстригання нігтів.