Яким буде 21 вересня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.
День сприятливий для більшості творчих справ. Особливо ранкові години до 8.50 – прекрасна пора для будь-яких проектів, в яких хочеться тривалої участі або тривалого стійкого результату.
Як варіант, наприклад, такі справи: в’їзд у новий будинок або квартиру, купівля землі і т.п. – тобто заходи, в яких найближчим часом зміни не потрібні.
У проміжок з 9.00 до 16.00 годин можна використовувати події собі на благо: тенденції дня можуть повторитися, тому рекомендується направити енергію на щось позитивне або потрібне.
Наприклад, можна робити великі покупки, робити інвестиції. Усвідомленість, духовні практики, завершення якихось внутрішніх “хвостів” – усе це доречно і підходить. У відносинах із людьми варто бути уважними.
А ось лікуватися, проводити операції, брати гроші у борг або в кредит, починати якісь позови – не варто. Краще відкласти подібні дії як мінімум до 16.00 години.
Читайте: Гороскоп на тиждень з 16 до 22 вересня
Загалом йде досить трансформаційний період, і якщо є потреба у змінах – час підходящий.
Сприятливо: підстригання волосся, початок поїздок і подорожей.
Несприятливо: підстригання нігтів.
Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на вересень 2019 року для всіх знаків зодіаку.