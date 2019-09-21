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Які пам’ятки найчастіше гуглять туристи – рейтинг

Складено рейтинг найпопулярніших пам’яток світу згідно із запитами у Google.

Які пам’ятки найчастіше гуглять туристи – рейтинг

Сервіс Globehunters назвав світові пам’ятки, які найчастіше шукали у Google у 2019 році.

Перші місця між собою розділили три Діснейленди – у каліфорнійському Анахаймі (у середньому 1,7 млн ​​пошукових запитів щомісяця), Парижі (1,2 млн запитів) і у місті Орландо у Флориді (1,14 млн).

На четвертому місці у рейтингу розташувався палац Тадж-Махал в Індії (1,06 млн пошукових запитів). Замикає п’ятірку лідерів стародавнє місто інків Мачу-Пікчу у Перу – 1,05 млн пошукових запитів.

Далі йдуть Гранд-Каньйон в Арізоні (884 тис.), найвища у світі вежа Бурдж-Халіфа у Дубаї (859 тис. осіб її гуглили). На восьмому місці знаходиться Ейфелева вежа у Парижі (793 тис.), на восьмому – національний парк у штаті Вайомінг (761 тис.).

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Дев’яте місце шукачі пригод віддали Ніагарському водоспаду на кордоні Нью-Йорка і канадської провінції Онтаріо (719 тис.), десяте – собору Саграда-Фамілія в іспанській Барселоні (680 тис.).

Далі йдуть Статуя Свободи у США (658 тис.),”храм усіх богів” Пантеон у Римі (513 тис. запитів), Собор Паризької Богоматері (496 тис.) і Букінгемський палац у Лондоні (494 тис.).

До речі, раніше ми розповідали, куди поїхати відпочивати восени.

Джерело: Globehunters

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