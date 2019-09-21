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Факти / Lifestyle

Манікюр на осінь 2019: модні тренди сезону

З приходом осені повертається мода на короткі нігті. Факти ICTV підібрали в мережі кілька ідей модного манікюру на осінь 2019.

Манікюр на осінь 2019

Короткі нігті – модна тенденція осені 2019 року.

Пора відпусток закінчилася, а робота в офісі вимагає більшої практичності в стилі одягу. Кардинально змінюється і дизайн манікюру.

Але навіть короткі нігті можуть виглядати красиво і ексклюзивно. Вибирайте на будь-який смак – з принтами, наклейками, стразами, блиском та квітами.

Читайте: Безпечний манікюр: поради, як перевірити салон краси

Модно також поєднання кількох текстур та відтінків, матового і глянцевого покриття.

Сміливо використовуйте геометричні малюнки, не бійтеся експериментувати!

  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
Манікюр на осінь 2019: модні тренди сезону / 10 фотографий

Раніше Факти ICTV публікували фото новинок модного манікюру.

Фото: manicure_page, prof_nogti, Pixabay, idei_dizaina_nogtey

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