Октоберфест-2019 проходитиме з 21 вересня по 6 жовтня на луку Терези в центрі Мюнхена. Факти ICTV зібрали все, що необхідно знати про свято.

Oktoberfest-2019 проходить з 21 вересня по 6 жовтня

Октоберфест 2019 розпочнеться о 12.00 21 вересня і триватиме до 23.00 6 жовтня. Фестиваль традиційно відкриватиме мер міста Мюнхен. Розливати пиво почнуть, коли мер відкоркує першу бочку і прокричить Відкрито.

Пивні павільйони щодня будуть відкриті з 10.00 до 23.00. Пиво розливатимуть до 22.30.

Історія свята

Перший Октоберфест відбувся 12 жовтня 1810 року на честь весілля кронпринца Людвіга та принцеси Терези Саксонської-Хільдбургхаузської.

На свято були запрошені всі жителі Мюнхена. Свято проходило на луках і в честь нареченої вони отримали назву Theresienwiese.

На наступний рік додалася фермерська ярмарка з показом і нагородженням найкрасивіших коней і биків. У 1813 свято було скасовано, бо Баварія була втягнута в Наполеонівські війни.

У 1818 році на святі встановили перші карусель, гойдалки та пивні ларьки. Спочатку фестиваль проводився силами народу, але в 1819 році організація і управління святом були віддані в руки міської ради Мюнхена. Тоді було вирішено проводити Октоберфест щорічно.

У 1872 році Октоберфест продовжили і перенесли на кінець вересня – початок жовтня. В цей час погода в Мюнхені в більшості випадків хороша і денна температура піднімається до +30°C, що сприяє збільшенню спраги у відвідувачів.

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Цікаві факти

Періс Хілтон заборонений вхід на фестиваль

В Октоберфеста є чорний список відвідувачів, а очолює його Періс Хілтон. Справа у тому, що в 2006 році зірка з’явилася у традиційному баварському вбранні і з косичками для того, аби взяти участь у рекламі вина без будь-якої домовленості з організаторами свята. Після сильного обурення публіки, Періс назавжди заборонили з’являтися на святі.

Пивні трупи

На Октоберфесті пиво ллється рікою, тому тих, хто перебрав досить багато, їх називають пивними трупами. Медичну допомогу надають у терміновому порядку. Щороку від передозування пивом рятують близько 4 тис.гостей.

Особливе пиво

Напій для фестивалю готують ексклюзивний, особливого сорту – Октоберфестовське пиво. Право його варити для свята мають лише 6 заводів. У святковому пиві 6% алкоголю, і воно набагато сильніше вдаряє в голову. У минулому році на фестивалі було випито 7,7 млн ​​літрів пінного.

Бюро знахідок

Захмелівші гості менше стежать за своїми речами, тому бюро знахідок переповнене. Дані загублених речей за 2015 рік: 600 паспортів, 580 гаманців, 320 мобільних телефонів, 220 сумок і рюкзаків, 18 фотоапаратів, 230 пар окулярів, 45 ювелірних виробів і годинників. Однак найнезвичайнішим експонатом в бюро стала загублена собака.















Октоберфест-2019: історія та цікаві факти / 4 фотографии

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