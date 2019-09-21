День фармацевта 2019 в Україні святкують 21 вересня. Найкращі привітання зібрали Факти ICTV.

День фармацевта в Україні відзначають щорічно в третю суботу вересня.

У 2019 року свято випадає на 21 вересня.

Найкращі привітання з Днем фармацевта 2019

Фармацевт – дуже важлива людина, що допомагає знайти потрібні ліки. Я хочу Вам побажати великого майбутнього, в якому Ви винайдете пігулку від усіх хвороб, що існують на планеті!

Дякую за важливі відкриття і знахідки. Нехай Ваше життєве щастя і достаток вирвуться з пробірки та почнуть радувати з кожним днем все більше та сильніше!

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Дозвольте побажати в це чудове свято, перш за все, міцного здоров’я, щоб не довелося використовувати свій професіоналізм для себе особисто.

Родинного тепла, щоб із радістю повертатися з улюбленої роботи. І фінансового благополуччя, побудованого виключно на продажу вітамінів. Зі святом!

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За стільки літ роботи в аптеці

Іще ні разу на своїм віку

Не завагалось дивне Ваше серце,

Що вибрало професію таку.

А навпаки, вистукує гучніше,

Підказує “Ти правильно живеш!”

Бо що в житті є, дійсно, важливіше,

Коли не лиш для себе, а й для інших

Частинку свого серця віддаєш?

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З Днем фармацевта! Нехай копітка й наполеглива праця кожного з Вас зберігає життя і здоров’я людей!

Всім творчих успіхів, здоров’я і щастя!

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Професія провізора важлива,

На жаль, без ліків жити неможливо.

У цьому світі, щоб довго жити,

Потрібно щось вколоти, щось попити…

Ліками й добрим словом лікувати

Покликані ми з вами. Так тримати!

Тому здорові будьте та щасливі,

А ваші вчинки мудрі та сміливі.

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Зі святом! Бажаю Вам щастя, здоров’я і успішного розвитку. Робота фармацевта – важлива складова лікувального процесу.

Саме від фармацевтів багато в чому залежить отримання якісних та ефективних ліків. Нехай оцінкою роботи фармацевтів завжди буде фраза “Точно, як в аптеці”.

Раніше Факти ICTV писали, що до 2020 року всі лікарні стануть комунальними некомерційними установами.