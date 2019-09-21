День фармацевта 2019 в Україні святкують 21 вересня. Найкращі привітання зібрали Факти ICTV.
День фармацевта в Україні відзначають щорічно в третю суботу вересня.
У 2019 року свято випадає на 21 вересня.
Найкращі привітання з Днем фармацевта 2019
Фармацевт – дуже важлива людина, що допомагає знайти потрібні ліки. Я хочу Вам побажати великого майбутнього, в якому Ви винайдете пігулку від усіх хвороб, що існують на планеті!
Дякую за важливі відкриття і знахідки. Нехай Ваше життєве щастя і достаток вирвуться з пробірки та почнуть радувати з кожним днем все більше та сильніше!
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Дозвольте побажати в це чудове свято, перш за все, міцного здоров’я, щоб не довелося використовувати свій професіоналізм для себе особисто.
Родинного тепла, щоб із радістю повертатися з улюбленої роботи. І фінансового благополуччя, побудованого виключно на продажу вітамінів. Зі святом!
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За стільки літ роботи в аптеці
Іще ні разу на своїм віку
Не завагалось дивне Ваше серце,
Що вибрало професію таку.
А навпаки, вистукує гучніше,
Підказує “Ти правильно живеш!”
Бо що в житті є, дійсно, важливіше,
Коли не лиш для себе, а й для інших
Частинку свого серця віддаєш?
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З Днем фармацевта! Нехай копітка й наполеглива праця кожного з Вас зберігає життя і здоров’я людей!
Всім творчих успіхів, здоров’я і щастя!
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Професія провізора важлива,
На жаль, без ліків жити неможливо.
У цьому світі, щоб довго жити,
Потрібно щось вколоти, щось попити…
Ліками й добрим словом лікувати
Покликані ми з вами. Так тримати!
Тому здорові будьте та щасливі,
А ваші вчинки мудрі та сміливі.
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Зі святом! Бажаю Вам щастя, здоров’я і успішного розвитку. Робота фармацевта – важлива складова лікувального процесу.
Саме від фармацевтів багато в чому залежить отримання якісних та ефективних ліків. Нехай оцінкою роботи фармацевтів завжди буде фраза “Точно, як в аптеці”.
Раніше Факти ICTV писали, що до 2020 року всі лікарні стануть комунальними некомерційними установами.