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Факти / Lifestyle

Якою має бути ідеальна пінка на пиві

Ідеальна пінка на пиві повинна бути біла і щільна. Про секрети хорошого пива читайте на сайті Факти ICTV.

Якою має бути ідеальна пінка на пиві

Пиво від інших напоїв відрізняється наявністю пінки. Її важливість не може бути переоцінена. Це – функціональний атрибут, що передає аромат.

Ще до того, як ви зробите перший ковток, можна визначити якість пива по його піні. Найкраща висота пивної шапки2-4 см, вона має бути білою, щільною та дрібнозернистою.

Якою має бути ідеальна пінка на пиві

Ідеальне пиво повинно мати правильну пінну шапку. Цього не домогтися простим нахилом склянки і повільним наливанням пива.

Після того як пиво наливають в стакан, пінка повинна простояти густою короною не менш 4-5 хвилин. Якщо ж піна рідка, з великими бульбашками, руда, непоказна і швидко опадає, значить, вибір був невірним.

Читайте: Як підібрати пиво за смаком

Коли келих заповнений на дві третини потрібно підняти пляшку і нахилити так, що б пиво витікало тонкою цівкою. А потім заповнити келих поки піна не вийде з його країв шапкою.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, кому категорично не можна пити пиво.

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