Яким буде 22 вересня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День сприятливий для змін. Можна позбутися старої звички, попрацювати над власним его, яке, можливо, заважає рухатися вперед.

Не варто сьогодні ухвалювати важливі рішення і запускати проекти. Всі починання краще відкласти.

День сприяє розумовій роботі, творчості руками, написанні віршів або прози. Особливо уважним сьогодні потрібно бути за кермом і в транспорті.

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Варто звернути увагу, що після 18.00 може підвищитися дратівливість. Тому на вечір краще запланувати спокійні заходи.

Варто обмежити соціальну активність і використання гаджетів. Краще віддати перевагу читанню книги, ніж листанню публікацій в соцмережах.

До слова, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на вересень 2019.