PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 22 вересня

Яким буде 22 вересня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

День сприятливий для змін. Можна позбутися старої звички, попрацювати над власним его, яке, можливо, заважає рухатися вперед.

Не варто сьогодні ухвалювати важливі рішення і запускати проекти. Всі починання краще відкласти.

День сприяє розумовій роботі, творчості руками, написанні віршів або прози. Особливо уважним сьогодні потрібно бути за кермом і в транспорті.

Читайте: Любовний гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку

Варто звернути увагу, що після 18.00 може підвищитися дратівливість. Тому на вечір краще запланувати спокійні заходи.

Варто обмежити соціальну активність і використання гаджетів. Краще віддати перевагу читанню книги, ніж листанню публікацій в соцмережах.

До слова, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на вересень 2019.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка