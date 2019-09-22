21-22 вересня в Києві проходить Comic Con Ukraine 2019, який хоч і існує всього два роки, вже встиг стати справжнім святом поп-культури.

Факти ICTV побували на Comic Con Ukraine у Києві і готові розповісти про бурю емоцій, яку він приніс усім відвідувачам, а також про виступи Крістофера Ллойда і Денні Трехо.

Організація – всьому голова

Варто почати з того, що цього разу організатори набагато краще підготувалися до події і змогли уникнути багатьох проблем, які спостерігалися на торішньому Comic Con Ukraine.

Хоч на відкриття і зібралися неймовірні черги, потрапити на територію фестивалю було набагато простіше, відвідувачів чекало цілих 15 арок на головному вході.

Розташування найцікавіших об’єктів також трохи краще облаштували. Зрозуміти де і що знаходиться стало набагато простіше.

Завдяки тому, що збільшилася територія Comic Con Ukraine, стало можливим розширення деяких зон. Якщо минулого року всім любителям відеоігор, Зоряних воєн, коміксів та інших проявів поп-культури доводилося тіснитися в одному приміщенні (хоч воно було і великим), то цього разу місця вистачало всім, адже зони перенесли в кілька будівель.

Завдяки цьому ми змогли побачити набагато більше моделей з всесвіту Зоряних воєн, геймери вдосталь насолодилися різними відеоіграми і змаганнями, а в зоні настільних ігор вистачало місця всім охочим.

Магія на сценах

Куди б ви не пішли, де б ви не знаходилися на Comic Con Ukraine, всюди панувала по-справжньому магічна атмосфера, в яку хотілося зануритися з головою.

Центром фестивалю стала головна сцена, на якій проходили косплей-дефіле і більшість Q&A сесій із зірковими гостями події, а також інші розваги для відвідувачів.

Можна було побачити ще більше косплей-ентузіастів, які демонстрували свої незвичайні костюми. Звичайні виступи судили досвідчені косплеєри, але цього року гостей фестивалю чекала маленька несподіванка.



















































Крістофер Ллойд, Денні Трехо і Джон Ромеро: Comic con Ukraine 2019 відкрито / 13 фотографий

Учасники шоу могли зареєструватися на відбірковий тур WCS (World Cosplay Show). Його судив спеціальний гість з Японії, і це не дивно, адже переможці поїдуть в країну Висхідного Сонця і представлятимуть Україну на світовому конкурсі з косплею.































Крістофер Ллойд, Денні Трехо і Джон Ромеро: Comic con Ukraine 2019 відкрито / 8 фотографий

Музична сцена стала прекрасним місцем для відпочинку гостей фестивалю, де можна було розслабитися на спеціально облаштованій галявині. Тут виступали Nika Lenina, Zwyntar, Violet Raymoor і багато інших.

Для любителів коміксів була також облаштована спеціальна зона, в якій все було присвячено художникам і малюнкам. Тут для гостей проводили спеціальні лекції та виступали відомі художники з України та зарубіжжя, а також представляли нові комікси.

Вітали на святі поп-культури і відвідувачів з тваринами, а також влаштували чемпіонат по косплею для чотириногих друзів.

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Цього року на Comic Con Ukraine приїхали американські актори Крістофер Ллойд, відомий за роллю доктора Еммета Брауна в трилогії фільмів Назад у майбутнє, Денні Трехо, який давно завоював популярність глядачів, граючи поганих хлопців у багатьох стрічках, і геймдизайнер Джон Ромеро – творець популярного DOOM.

Крістофер Ллойд на Comic Con Ukraine

21 вересня першим на сцену вийшов Крістофер Ллойд. Ведучі не очікували такої активності фанатів актора, тому після кількох питань швидко перейшли до аудиторії.

Хтось зізнавався Ллойду у коханні, а хтось розповідав про його улюблені ролі. Але все задавали питання, від яких був у захваті і сам актор.

Зненацька його застало питання про найбільш улюблений момент з трилогії Назад у майбутнє.

– Я навіть не знаю, дуже важко вибрати лише один момент. У всіх фільмах було стільки сюрпризів… Думаю, що моїм улюбленим фільмом стала третя частина. Дуже цікаво було працювати у світі Дикого Заходу. Доводилося і кататися на конях, і працювати з паровими машинами, і у доктора з’явилася любовна лінія, чого так не вистачало фільмам, – розповів актор.

Не забув Ллойд і дядечка Фестера. Він зізнався, що все життя любив комікси про Сімейку Адамс, а особливо дивного дядечка сімейства. Хоч він і не був схожий на персонажа, його втілили в життя за допомогою освітлення, гриму і спеціального костюма, в якому акторові доводилося ходити на зігнутих ногах.

Цікавим викликом для Крістофера Ллойда стала роль в мультфільмах. Він розповів, що не менш складно передати персонажа одним тільки голосом. Для цього Ллойд вирішив жестикулювати і висловлював емоції на обличчі, щоб максимально передати їх.

– В кінці Назад в майбутнє 3 мій персонаж сказав: Творіть майбутнє самі. Бажаю вам створити неймовірне майбутнє, – сказав актор після Q&A сесії.

Денні Трехо на Comic Con Ukraine

Наступним на сцені з’явився харизматичний Денні Трехо. Він дуже дякував своїм фанатам і розповів цікаву історію про зйомки одного з фільмів.

– Режисер попросив мене пограбувати казино в наступній сцені. Так я і зробив – виламав двері, вирубив охоронця, в наступного вистрілив з дробовика і режисер закричав: Знято. Він запитав у мене: Денні, це було так реально, де ти цього навчився? Я розповів, що був досвід в кількох американських банках.

Трехо вважає, що зараз, як ніколи, настав час для того, щоб люди були єдиними і між ними не вставали різниця за кольором шкіри або країни походження.

Багато фанатів цікавилися, чи може вийти Мачете вбиває в космосі, на що актор зателефонував режисерові Роберту Родрігесу.

– Гей, Родрігес, я зараз в прекрасній країні – Україні. Багато хто хоче знати, коли ж буде Мачете вбиває в космосі, – сказав Трехо під час телефонної розмови.

Відвідайте свято

Емоції після Comic con Ukraine просто зашкалюють, настільки неймовірним було це свято поп-культури.

Кудись би ви не пішли, вас буде оточувати теплота учасників, відвідувачів і організаторів фестивалю. Все, що тут зроблено – зроблено з любов’ю. Кожен стенд, кожна зона, кожна хвилина проведена біля будь-якої зі сцен Comic Con Ukraine врізається в пам’ять.

Варто зазначити, що цього року в багатьох куточках можна було почути англійську мову від іноземних гостей Comic con Ukraine, а це означає, що він потроху набуває популярності у всьому світі.

Було видно, що люди прийшли на справжнє свято, адже навіть незважаючи на морозну погоду, з обличь відвідувачів не сходила щира посмішка.

Якщо ви любите кіно, комікси, аніме, відеоігри – вам обов’язково потрібно відвідати Comic Con Ukraine, який обіцяє ще більше здивувати у 2020-му році.

До слова, американський актор Денні Трехо врятував дитину, яка потрапила у пастку в авто після ДТП.

Владислав Бомбела

Фото: Mr Christopher Lloyd