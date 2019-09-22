Що таке крафтове пиво, як його правильно обрати та на які тонкощі варто звернути увагу – в матеріалі Фактів ICTV.

Для того, щоб обрати крафтовое пиво, необхідно спочатку розібратися, що це таке.

Цей термін сформулювала Американська асоціація пивоварів, коли крафт став помітним явищем.

Крафтовим називають пиво, яке зварене в маленьких кількостях за авторським рецептом. Щоб носити таке звання, пивоварня повиненна відповідати деяким вимогам:

Small: виробляти не більше 703,8 млн літрів на рік.

виробляти не більше 703,8 млн літрів на рік. Independent: належить пивним мейджорам (велика компанія-лідер ринку. – Ред. ) не більше, ніж на 25%.

належить пивним мейджорам (велика компанія-лідер ринку. – ) не більше, ніж на 25%. Traditional: варить напої за традиційними рецептами та з використанням загальноприйнятих інгредієнтів.

Крафтове пиво дорожче за звичайне, це пояснюється малими обсягами виробництва і використанням натуральних компонентів.

Таке пиво найчастіше – це гіркі та захмелілі сорти, але існують легкі, солодкі та кислі варіації.

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Під час вибору крафтового пива зверніть увагу на індекс гіркоти. Існує спеціальна одиниця – IBU (International Bitterness Unit), де 1 – найменша гіркота, а 100 або 120 – найвища.

Колір пива залежить від ступеню прожарювання солоду, а не від міцності чи щільності. Тому те, що темне пиво обов’язково буде міцним – міф.

Однак, від міцності залежить термін придатності крафтового пива. Чим вище вміст алкоголю, тим довше зберігається напій: 4% – до 3 місяців, від 4 до 6% – близько 6 місяців, вище 6% – понад півроку.

Тепер, коли ви знаєте, що таке крафтове пиво і на що потрібно звертати увагу під час його вибору, час відкрити головний секрет, як зупинитися на ідеальному варіанті.

Дегустація. У барах і пабах завжди дають близько 50 г хмільного, щоб відвідувач оцінив напій, але для себе обрав той, з яким проведе найближчий вечір.

Раніше Факти ICTV розповідали все, що потрібно знати про пиво, як обрати напій і як правильно його пити