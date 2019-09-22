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Факти / Lifestyle

Яке сьогодні свято: іменини 22 вересня

22 вересня іменини святкують Микита, Йосип, Опанас, Олександр, Захар, Сергій, Дмитро, Василь, Афанасій, Олексій, Григорій, Анна.

22 вересня свято

На 22 вересня припадає День ангела, який відзначають Микита, Йосип, Опанас, Олександр, Захар, Сергій, Дмитро, Василь, Афанасій, Олексій, Григорій, Анна.

Також 22 вересня святкують Всесвітній день без автомобіля з метою пропаганди ідеї пішоходного і велосипедного способів пересування та використання громадського транспорту.

Головний девіз Дня: Місто як простір для людей, простір для життя.

Читайте: Календар свят на вересень 2019

За православним календарем, 22 вересня вшановують пам’ять правовірних Іоакима і Ганни – батьків Діви Марії.

Народні прикмети на 22 вересня:

  • Багато павутини – до погожої осені та морозної зими.
  • Листя з вишні ще не опало – до теплої погоди.
  • Багато лушпиння на цибулі – зима буде холодною.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.

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