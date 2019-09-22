Рецептів коктейлів з пивом дуже багато, тому варто спробувати приготувати один з них. Відібрані рецепти напоїв з пивом читайте на Фактах ICTV.

Якщо ви не прихильник випити кухоль пива, то пропонуємо вам п’ять рецептів коктейлів, де основним компонентом є пиво.

Англійський ель малиновий

Для приготування потрібно взяти 50 мл джину, 20 мл малинового сиропу, 30 мл соку одного лайма і 400 мл світлого пива.

Спершу у келих вкидаємо лід, тоді потрібно налити джин, додати сироп і сік. Потім це все перемішати і залити пивом.

Trinity College

Для коктейлю треба по 30 мл простого та ірландського віскі. Також знадобиться 40 мл апельсинового соку, м’ята і 400 мл темного пива.

У ємність кладемо 3-5 шматочків льоду. Наливаємо туди віскі, а потім – сироп і сік. Перемішуємо і додаємо туди пиво. М’ята стане декорацією для вашого коктелю.

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Шоколадний брауні

Інгредієнти: 20 мл ванільного сиропу і стільки ж шоколадного лікеру, кілька крапель шоколадного біттера і 400 мл темного пива.

Спочатку лід, потім сироп, зверху лікер. Після цього додаємо кілька капель біттера і заливаємо усе пивом. Перед вживанням перемішати.

Black Velvet

Потрібні всього дві складові – 125 мл ігристого вина і стільки ж темного пива.

Спочатку наливаємо пиво, потім – ігристе вино. Можна ще додати 20 мл ягідного лікеру за смаком.

Імбирно-цитрусовий ель

Для приготування візьміть 30 мл імбирного сиропу, 70 мл апельсинового соку і 400 мл світлого пива.

Кілька шматочків льоду + сироп та апельсиновий сік, перемішуємо і заливаємо пивом. Можна додати скибку апельсина за смаком.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, кому категорично не можна пити пиво.