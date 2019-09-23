Туристична фірма Thomas Cook припиняє роботу через фінансові проблеми.

Найстарша у світі туристична фірма Thomas Cook змушена оголосити про припинення роботи.

Компанія приступила до примусової ліквідації через фінансові труднощі. Перед банкрутством керівники Thomas Cook не змогли домовитися з основним акціонером – китайською Fosun Tourism Group – і кредиторами про реструктуризацію боргів.

Глава турфірми Пітер Фанкхаузер вибачився перед 600 тис. клієнтам, які в даний час знаходяться по всьому світу. Близько 150 тис. з них – громадяни Великої Британії.

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Найбільшою в історії операцією з повернення людей на батьківщину займатиметься британське Управління цивільної авіації (CAA).

Нагадаємо, українська авіакомпанія SkyUp Airlines запускає рейси до ОАЕ з трьох міст України.

Джерело: Русская служба BBC