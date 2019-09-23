23 вересня настає День осіннього рівнодення 2019. Факти ICTV підготували прикмети.

Факти ICTV підготували прикмети до Дня осіннього рівнодення.

У народі день осіннього рівнодення здавна наділявся магічними властивостями і сильною енергетикою.

23 вересня можна і потрібно загадувати бажання – енергетика дня посприяє їх виконанню.

У цей період краще не починати нові справи. Сьогодні потрібно підвести підсумки старого, а також приділяти час здоров’ю і душевному стану.

Не можна сваритися, конфліктувати, лаятися. Інакше можна перекреслити своє благополуччя.

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З осіннім рівноденням пов’язана прикмета на матеріальне благополуччя. Потрібно, щоб стіл у цей день з ранку і до самого вечора ломився від ласощів. У такому випадку у сім’ї буде достаток і благополуччя.

Хороший знак – зустріти вдома бажаних гостей або близьких родичів. Для залучення удачі радять пригощати у цей день друзів, приятелів і колег яблуками.

Багато прикмет на рівнодення пов’язані з горобиною. Принесіть гілочку рослини додому – це стане прекрасним оберегом від зла і неприємностей.

До речі, раніше Факти ICTV публікували календар свят на вересень 2019.