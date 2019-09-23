Дизайн нігтів традиційно зазнає змін зі зміною сезону. Факти ICTV зібрали найкращі ідеї стильного дизайну нігтів на осінь 2019.

Дизайн нігтів восени 2019 року не буде кардинально відрізнятися від вже існуючих трендів цієї пори року.

Літо закінчилося, а з ним і час яскравих манікюрів. Зараз популярними стають класичний червоний, практичний чорний і світлі відтінки.

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Блискітки, наклейки і стрази продовжать прикрашати нігті модниць і восени.

Також популярними залишаються однотонність і метод градуювання.

Факти ICTV зібрали найкращі ідеї дизайну нігтів на осінь 2019.







































Дизайн нігтів 2019: модні тренди осені / 10 фотографий

Раніше Факти ICTV підібрали кілька ідей модного манікюру на осінь 2019.

Фото: idei_dizaina_nogtey