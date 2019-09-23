Яким буде 23 вересня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

У день осіннього рівнодення рекомендується зайнятися справами, пов’язаними з природою і урожаєм. Будь-які садівничі заходи будуть сприятливі.

Також корисно сьогодні прогулятися в лісі. Прогулянки на природі дадуть заряд сил і енергії.

Час підходить для початку зцілення, лікування, особливо із застосуванням трав і природних компонентів.

Сьогодні варто знайти час на дітей, приділити їм уваги більше, ніж зазвичай.

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Добре сьогодні знайти час на дітей, приділити їм уваги більше, ніж зазвичай.

Не варто перевантажувати себе, краще отримувати задоволення від простих життєвих ситуацій, насолоджуватися тією можливістю, яка є зараз.

Небажано сьогодні вирішувати питання конфліктно, через грубість або тиск.

Несприятливо: початок поїздок і подорожей, надягання нового одягу і прикрас, підстригання нігтів.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на вересень 2019.