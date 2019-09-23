Гороскоп на тиждень з 23 до 29 вересня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 22 до 29 вересня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Попередній тиждень був відзначений стаціонарністю Сатурна та Юпітера, тому всі відчували уповільнення у вирішенні своїх питань. На цьому тижні ви помітите, як всі навколо стали активними. Швидше вирішуються справи з офіційними структурами, просувається робота з документами і важливими паперами.

Цей тиждень почнеться з одного з чотирьох найважливіших днів у році – 23 вересня Сонце перейде в знак Терезів, і ми зустрінемо день осіннього рівнодення. Це магічна дата і черговий шанс, щоб змінити долю – відкинути безперспективні справи і закласти новий позитивний фундамент для основних життєвих питань.

Гороскоп для Овнів

Розумова активність стимулює вольові дії в підприємництві, контактах, поїздках. Підвищується працездатність, відчуваєте прилив сил та енергії. Але є небезпека розумового перенапруження, що може дати різкий спад активності. Розпилення розумової енергії, відсутність концентрації думок призводить до різкості та безладності в діях. Багато зайвих розмов і непотрібних контактів. Можливі обмани, загострення конфліктів, нерозуміння з партнерами.

Гороскоп для Тельців

Гармонійні стосунки з навколишніми, ваш зовнішній вигляд і манери забезпечують можливості для реалізації планів. Вас притягує до людей з певною тонкістю, делікатністю, дипломатичністю. Гроші зараз – не мета, а засіб придбання красивих речей. Вас можуть втягнути в нові проекти, з’являться джерела заробітку, але гроші зараз не затримуються. Щоб зберегти гармонію у стосунках, уникнути будь-яких розбіжностей або конфліктів доведеться багато в чому поступитися іншим людям.

Гороскоп для Близнюків

Збільшення життєвої сили і працездатності, можете знайти підтримку власних ідей. Фізичні та духовні сили будуть тепер на вищому рівні, різко підвищиться впевненість у собі. Громадська діяльність приносить задоволення, як і виконання службових обов’язків. Ви зможете реалізувати багато творчих ініціатив і проектів. Не пропустіть свій шанс. Допомога і підтримка приходять самі, а пошук покровительства приносить вагомі результати.

Гороскоп для Раків

Схильність проявляти чесність і прямоту за будь-яких умов ставить у незручне становище інших людей. Спілкування стає динамічним і конструктивним, особливо з жінками. Контакти з широкою публікою допоможуть вирішенню деяких ділових питань. Якщо ваші дії будуть вміло сплановані, ви зможете закласти фундамент подальших успіхів. Гарний час для початку ремонту, облаштування житла. Енергійність у поєднанні з м’якістю допоможе вам у гармонізації стосунків у сім’ї та парі.

Гороскоп для Левів

Період принесе вам радість, якщо ви перейдете на справи, що вимагають творчого підходу та фантазії, заняття мистецтвом, спілкування з дітьми. Щедрість може межувати з марнотратством. Що стосується ресурсів: смітити грошима не варто, те ж саме стосується й енергетичних ресурсів. Загострюється почуття власної гідності, підвищуються самооцінка і честолюбство. Відчувається приплив фізичної та творчої енергії, ви опиняєтеся в центрі уваги.

Гороскоп для Дів

Почуття обов’язку допомагає впоратися з безліччю справ, хоча ентузіазму не вистачає. Ви зібрані, підтягнуті та раціональні, посилюється вимогливість і педантизм, уважність до дрібниць і прагнення до порядку. Тиждень пройде під знаком праці, турбот і обов’язків, а поточні справи вимагатимуть відповідальності та акуратності. Навіть якщо такі перспективи вас не надихають, все ж спробуйте використовувати їх на благо рідних і близьких. Наведіть лад на робочому місці, розберіть комору, переберіть речі у шафі.

Гороскоп для Терезів

У цей період посилюється здатність тверезо оцінювати обставини, зважувати всі за та проти. Може виникнути сильне бажання споглядати красу, потреба творити її власними руками. І навіть якщо ви ніколи раніше не займалися мистецтвом, то в цей період у вас можуть проявитися художні здібності. Велика залежність від думок та оцінок навколишніх, тому виникає потреба займатися питаннями іміджу. Головне – не витрачати занадто багато сил на спроби справити враження і не забувати, що суть – важливіша видимості.

Гороскоп для Скорпіонів

Видається шанс домогтися впливовішого положення. Можливий успіх у дослідженнях і розслідуваннях, реконструкції, переробці, аналізі фінансового становища і плануванні бюджету. Ви отримаєте відповіді, які шукаєте, знайдете все необхідне для вирішення ваших актуальних питань. Але не варто приймати це як належне, у цьому разі ви зрозумієте, як застосувати непомітну, але потужну силу своїх здібностей.

Гороскоп для Стрільців

Хороший період для відряджень, вирішення важливих ділових питань. У вас з’являються нові ідеї для творчого самовираження, ви лідируєте серед своїх друзів, колег. Хороші стосунки на роботі. Вигідно для вас вирішуються фінансові справи. Можлива поява деяких обов’язків, завдяки вдалому виконанню яких, ви зможете просунутися кар’єрними сходами, отримати премію або хоча б просто похвалу.

Гороскоп для Козерогів

Знервованість, поганий настрій і погіршення самопочуття не дають сконцентруватися та ухвалити правильне рішення. Відтермінуйте укладення угод або вирішення фінансових операцій, зараз легко можна помилитися. Вам складно знайти підтримку і заступництво. Робочий тиждень супроводжується сварками і невдоволенням, різними складнощами і перешкодами. Несприятливий період для вирішення проблем партнерських або сімейних стосунків.

Гороскоп для Водоліїв

Ваші ідеї та проекти отримають підтримку керівництва, колег, однодумців. Тиждень сприятливий для ділових переговорів, підписання угод, а також для творчості. Легкість мислення та загострення інтуїції допоможуть вам вирішити багато виробничих і ділових проблем. Активізуються громадські зв’язки, зав’язуються нові корисні знайомства. Ви зможете домовитися з керівництвом, владою, ефективно висловити свої ідеї, отримати можливість реалізації своїх найсміливіших планів.

Гороскоп для Риб

Підвищено ілюзійне сприйняття та схильність бачити все в негативі – період слабкостей і помилок. З партнерами можуть виникати неприємні ситуації – очікуєте від них занадто багато чого і не готові нічого дати натомість. Зараз немає можливості отримання вигідних пропозицій, тому остерігайтеся привабливих можливостей. Будьте обережні зі своїми співробітниками і діловими партнерами. У колі колег можлива поява інтриг, які можуть знищити досягнуте становище або різко його послабити.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на вересень 2019 для представників всіх знаків зодіаку.