Шкільних уроків недостатньо для розвитку дитини як цілісної особистості. У цій ситуації на допомогу батькам приходять групи за інтересами. На які заняття, гуртки чи секції варто віддати дитину та в якому віці – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Багато батьків хочуть, щоб їхня дитина була всебічно розвиненою людиною, тому з раннього віку віддають її на безліч різноманітних секцій. Інші ж навпаки вважають, що шкільної освіти достатньо.

Однак ніхто з них не має рації. До вибору додаткових занять для дитини потрібно підходити раціонально, не забуваючи про деякі важливі правила.

Як правильно підібрати гуртки для дитини і в якому віці – Фактам ICTV розповів психолог Роман Мельниченко.

Куди віддати дитину в 1 рік

– Уже з 1 року дітей можна віддавати у групи раннього розвитку, на яких займаються дрібною моторикою, арт-вихованням, а також проводять рухливі ігри під музику, – розповідає Роман Мельниченко.

Подібні заняття сприяють розвитку кори головного мозку, а також навичкам спілкування.

Куди віддати дитину в 3 роки

– Після 3-х років можна додавати в дозвілля дитини англійську мову в ігровій формі, – зазначає психолог.

Крім того, сприятливий вплив на мислення та уяву матимуть заняття в художньому гуртку. Робота з різними матеріалами руками тренує дрібну моторику, що вкрай важливо для дітей молодшого віку.

Куди віддати дитину в 7 років

– У 7 років варто задуматися про спортивні секції та заняття на музичних інструментах. Однак не можна дитину перевантажувати. Вона повинна мати повноцінний відпочинок та час для гри з однолітками, – зазначає психолог.

Завдяки заняттям у дитячій спортивній секції формується характер дитини: з’являється впевненість у собі, вона легше долає труднощі та втому.

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Якщо ми говоримо про музику, то гра на інструментах розвиває дрібну моторику, пам’ять, посидючість і дисциплінованість.

Хореографічні гуртки дають можливість розвинути гнучкість, спритність і координацію рухів, сформувати правильну поставу.

Крім того, навіть з 6 років дітям варто починати прищеплювати любов до наук. Наприклад, Київський планетарій підготував курс для дітей про астрономію. Заняття проходять у вихідні, а навчання абсолютно безкоштовне.

Інші варіанти – робототехніка або авіамоделювання.

Куди віддати дитину в 9-12 років

– Від 9 до 12 років можна відводити дітей на курси, які спрямовані на розвиток лідерських та комунікативних навичок особистості, – каже Роман Мельниченко.

Акторська майстерність – не підготовка до театрального коледжу. Такі уроки сприяють розвитку комунікативності.

Курси допоможуть дитині краще висловлювати свої думки, емоції. Діти, які навчаються театру, уважніші, мають гарну пам’ять і яскраву уяву.

Ще один варіант – кулінарна академія для дітей. Це не просто курси для саморозвитку, а необхідна для дорослого життя навичка.

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