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Осіннє рівнодення 2019 – Google присвятив дудл

Google створив дудл, присвячений осінньому рівноденню 2019 року.

Осеннее равноденствие 2019

День осіннього рівнодення у 2019 році припадає на понеділок, 23 вересня. Сонце перетинає небесний екватор і переходить з північної півкулі в південну. З 23 вересня день ставатиме коротшим аж до дня зимового сонцестояння – 22 грудня.

Читайте: Ритуали на осіннє рівнодення 2019м

З приводу офіційного настання осені, Google створив дудл, на якому усміхнену Землю накриває золотавий дубовий листок.

Також Факти ICTV підготували прикмети до Дня осіннього рівнодення.

Фото: Unsplash

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