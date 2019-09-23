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Факти / Lifestyle

Осіннє рівнодення: привітання в картинках

День осіннього рівнодення у 2019 році прийшовся на 23 вересня. Найкращі привітання у картинках дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Осіннє рівнодення: привітання в картинках

Осіннє рівнодення 2019 в Україні наступило 23 вересня в 10.50 за київським часом.

Тепер день ставатиме коротшим аж до дня зимового сонцестояння, яке цього року припадає на 22 грудня.

Читайте: Ритуали на осіннє рівнодення 2019

Осіннє рівнодення – привітання

Осіннє рівнодення: привітання в картинках / 6 фотографий

Також Факти ICTV підготували прикмети до Дня осіннього рівнодення.

Фото: Pixabay

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