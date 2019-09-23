Факти ICTV підготували ритуали, які необхідно проводити у день осіннього рівнодення.
У перший день тижня настане новий етап у сонячному календарі. День осіннього рівнодення у 2019 році припадає на понеділок, 23 вересня.
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Це природне явище також пов’язують із безліччю прикмет та ритуалів. Здоров’я, краса, кохання або сімейне щастя – існують різні обряди, аби привернути до себе лише позитивні аспекти життя.
Ритуали на день осіннього рівнодення:
- Нещасливе кохання, токсичні стосунки, страхи, невдачі, борги – все, що затьмарює ваше життя необхідно написати на аркуші та спалити. Вважається, що саме стихія вогню в цей день має особливі захисні властивості. Крім того, предметом для спалення можуть слугувати старі речі.
- Дівчатам, які хочуть завжди залишатися молодими та привабливими, а також бажаючим знайти своє кохання, потрібно до сходу сонця вмитися джерельною водою.
- Щоб діти не хворіли, батькам необхідно їх облити водою на порозі будинку.
- Для залучення матеріальних благ потрібно тричі перерахувати всю готівку, після чого дякувати Господу за наявні заощадження, і попросити допомоги в подальшому.
Раніше Факти ICTV публікували календар свят на вересень.