Факти ICTV підготували ритуали, які необхідно проводити у день осіннього рівнодення.

У перший день тижня настане новий етап у сонячному календарі. День осіннього рівнодення у 2019 році припадає на понеділок, 23 вересня.

Читайте: Місячний календар на вересень 2019: сприятливі дні та заборони

Це природне явище також пов’язують із безліччю прикмет та ритуалів. Здоров’я, краса, кохання або сімейне щастя – існують різні обряди, аби привернути до себе лише позитивні аспекти життя.

Ритуали на день осіннього рівнодення:

Нещасливе кохання, токсичні стосунки, страхи, невдачі, борги – все, що затьмарює ваше життя необхідно написати на аркуші та спалити. Вважається, що саме стихія вогню в цей день має особливі захисні властивості. Крім того, предметом для спалення можуть слугувати старі речі.

Дівчатам, які хочуть завжди залишатися молодими та привабливими, а також бажаючим знайти своє кохання, потрібно до сходу сонця вмитися джерельною водою.

Щоб діти не хворіли, батькам необхідно їх облити водою на порозі будинку.

Для залучення матеріальних благ потрібно тричі перерахувати всю готівку, після чого дякувати Господу за наявні заощадження, і попросити допомоги в подальшому.

Раніше Факти ICTV публікували календар свят на вересень.