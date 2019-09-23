Українцям, які планували подорож з Thomas Cook, необхідно зателефонувати до туристичної компанії та слідкувати на інформацією на її сайті.

Посольство України у Великій Британії звернулося до своїх громадян, які мали намір подорожувати з компанією Thomas Cook, що оголосила про банкрутство.

– Повідомляємо про оприлюднення інформації щодо скасування рейсів, заброньованих компанією Thomas Cook, що спричинило затримки із поверненням до Сполученого Королівства близько 150 тис. туристів… Посольство рекомендує громадянам України, які мали намір подорожувати з компанією Thomas Cook, відслідковувати інформацію на офіційному сайті https://thomascook.caa.co.uk/, звертатися за телефонними лініями компанії: +44 1753330 330, 03003032800, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 23 вересня найстаріша у світі туристична фірма Thomas Cook оголосила про припинення роботи.

Фото: Thomas Cook Airlines