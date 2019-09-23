Усі церковні свята в Україні на вересень 2019 року Факти ICTV зібрали у православному календарі на перший місяць осені.

У вересні 2019 року православні християни відзначають два з 12 найбільших неперехідних (двунадесятих) свят – Різдво Пресвятої Богородиці (21 вересня) та Воздвиження Хреста Господнього (27 вересня).

Окрім того, 11 вересня – у день Усікновення глави Іоанна Предтечі – віруючі дотримуються строгого посту.

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Усі свята у вересні та одноденні пости ми зібрали у православному календарі на місяць.

Вересень 2019

4 вересня, середа – одноденний піст

6 вересня, п’ятниця – одноденний піст

11 вересня, середа – Усікновення глави Іоанна Предтечі (строгий піст)

13 вересня, п’ятниця – одноденний піст

18 вересня, середа – одноденний піст

19 вересня, четвер – Михайлове чудо

20 вересня, п’ятниця – одноденний піст

21 вересня, субота – Різдво Пресвятої Богородиці

25 вересня, середа – одноденний піст

27 вересня, п’ятниця – Воздвиження Хреста Господнього (строгий піст)

30 вересня, понеділок – мучениць Вiри, Надiї, Любові та матерi їх Софiї.

Які ще будуть свята у вересні 2019 року – в матеріалі Фактів ICTV.