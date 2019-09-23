Купуючи вино, хочеться, аби воно було дійсно якісним. Проте обрати його у супермаркеті не так вже й просто.

Як вибрати вино в магазині

Вибирайте тільки солодке або сухе вино. На пляшці якісного вина повинен бути чітко вказаний виробник. Так само при виборі хорошого вина дивіться рік його врожаю. Бажано щоб на контр етикетці був список сортів винограду. Розглядаючи, як вибрати вино, варто згадати ще одну незначний деталь. На пляшці з якісним вином повинен бути вказаний термін витримки вина в бочці і пляшці. Якщо у виробника дотримані всі умови приготування, то на пляшці буде присутній рівень національного контролю якості.

Професійний сомельє розповів, як правильно обирати вино.

Один з міфів говорить про те, що найкраще вино завжди буде дорогим, адже воно виготовлене з дорогих сортів винограду.

– Виробник свою ціну буде формувати із затрат, які він вклав у виробництво. І, на жаль, чим дорожче виробництво, тим краще вино. Але треба знати виробників, які хочуть не просто заробити гроші, а складають реальну ціну, – розповів президент асоціації сомельє України Дмитро Сидоренко.

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