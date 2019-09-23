Купуючи вино, хочеться, аби воно було дійсно якісним. Проте обрати його у супермаркеті не так вже й просто.
Як вибрати вино в магазині
- Вибирайте тільки солодке або сухе вино.
- На пляшці якісного вина повинен бути чітко вказаний виробник.
- Так само при виборі хорошого вина дивіться рік його врожаю.
- Бажано щоб на контр етикетці був список сортів винограду.
- Розглядаючи, як вибрати вино, варто згадати ще одну незначний деталь.
- На пляшці з якісним вином повинен бути вказаний термін витримки вина в бочці і пляшці.
- Якщо у виробника дотримані всі умови приготування, то на пляшці буде присутній рівень національного контролю якості.
Професійний сомельє розповів, як правильно обирати вино.
Один з міфів говорить про те, що найкраще вино завжди буде дорогим, адже воно виготовлене з дорогих сортів винограду.
– Виробник свою ціну буде формувати із затрат, які він вклав у виробництво. І, на жаль, чим дорожче виробництво, тим краще вино. Але треба знати виробників, які хочуть не просто заробити гроші, а складають реальну ціну, – розповів президент асоціації сомельє України Дмитро Сидоренко.
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Нагадаємо, вчені Південної Кореї створили першу у світі горілку, яка не викликає похмілля.