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Факти / Lifestyle

Яке сьогодні свято: іменини 23 вересня

23 вересня іменини святкують Тетяна, Петро, Василь, Павло, Микола, Костянтин, Гліб, Клемент, Клим, Євген, Андрій і Гавриїл.

праздник 23 сентября

На 23 вересня припадає День ангела, який відзначають Тетяна, Петро, Василь, Павло, Микола, Костянтин, Гліб, Клемент, Клим, Євген, Андрій і Гавриїл.

Також 23 вересня відзначається Міжнародний день жестових мов. Свято покликане звернути увагу на їх значення в житті мільйонів людей. Дата була проголошена в ООН в грудні 2017 року.

Читайте: Календар свят на вересень 2019

Також 23 вересня настає день осіннього рівнодення. Сьогодні ніч наздоганяє за своєю тривалістю день.

Народні прикмети на 23 вересня:

  • Хороший урожай ягід горобини обіцяє дощову осінь і морозну зиму, а поганий – суху осінь.
  • Горобина, зірвана в цей день, захистить від нечистої сили і застуди.
  • Якщо старі пні відсиріли, значить, скоро почнеться дощ.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.

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