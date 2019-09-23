23 вересня іменини святкують Тетяна, Петро, Василь, Павло, Микола, Костянтин, Гліб, Клемент, Клим, Євген, Андрій і Гавриїл.

На 23 вересня припадає День ангела, який відзначають Тетяна, Петро, Василь, Павло, Микола, Костянтин, Гліб, Клемент, Клим, Євген, Андрій і Гавриїл.

Також 23 вересня відзначається Міжнародний день жестових мов. Свято покликане звернути увагу на їх значення в житті мільйонів людей. Дата була проголошена в ООН в грудні 2017 року.

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Також 23 вересня настає день осіннього рівнодення. Сьогодні ніч наздоганяє за своєю тривалістю день.

Народні прикмети на 23 вересня:

Хороший урожай ягід горобини обіцяє дощову осінь і морозну зиму, а поганий – суху осінь.

Горобина, зірвана в цей день, захистить від нечистої сили і застуди.

Якщо старі пні відсиріли, значить, скоро почнеться дощ.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.