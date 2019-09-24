Яким буде 24 вересня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День сприятливий для повсякденних справ. Сьогодні краще діяти не за планом і списками, а за бажанням, щоб не виникло внутрішньої незадоволеності.

Зосередитися краще на творчості. До прикладу, можна зайнятися облаштуванням домашнього затишку.

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День сприяє духовним справам. Сьогодні варто спостерігати за тим, що відбувається, відстежувати свої реакції. Можна переглянути поведінкові навички.

Бажано уникати конфліктів, не давати і не брати гроші в борг.

До слова, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на вереснь 2019.