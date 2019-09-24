День вчителя в Україні щороку відзначають у першу неділю жовтня. Цього року свято припадає на 6 жовтня.

День вчителя відзначають у кожній школі України.

Цього року свято припадає на 6 жовтня – першу неділя жовтня. Але зазвичай у школах вчителів вітають у понеділок.

У професійне свято працівників освіти України діти дарують викладачам квіти, влаштовують концерти та всіляко висловлюють подяку за їхню працю.

До речі, відповідно до рішення ЮНЕСКО, Всесвітній день вчителя завжди відзначають 5 жовтня.

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До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що вчителям Києва підвищили зарплату з 1 вересня.