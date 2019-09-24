Фестиваль Октоберфест проходить щороку в Мюнхені (Німеччина) і є найбільшим і найвідомішим святом пива. Куди піти в Києві на Октоберфест 2019, розкажуть Факти ICTV.
Октоберфест 2019 буде проходити в Мюнхені з 21 вересня до 6 жовтня.
Епіцентр свята зосереджений в центрі міста недалеко від Головного вокзалу.
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Але не тільки в Німеччині люблять повеселитися і випити пива. В Україні у цей період також влаштовують фестивалі крафтового напою або вечірки в закладах.
Факти ICTV зібрали найкращі тематичні заходи, які пройдуть в Києві.
Oktoberfest in Golden Gate Pub
Golden Gate Pub
21 вересня – 6 жовтня
Вхід вільний
У пабі Golden Gate стартує щорічна вечірка з нагоди Октоберфесту.
Кожного дня з 21 вересня до 6 жовтня на гостей чекають різноманітні активності, розіграші та сюрпризи.
Організатори обіцяють спеціальне Oktoberfest меню від шефа, атмосферу найгучнішого пивного свята в світі, розіграш подарунків та призів від ресторану. Зокрема, вікенду на двох у Львові.
AHK-Oktoberfest 2019
Арт-причал
26 вересня, 18.00
Вартість: від 1 728 грн
Купити квиток можна тут
Оригінальне баварське свято з національною музикою, смачними гастрономічними делікатесами, пивом у традиційних кухлях та різноманітною розважальною програмою.
Також серед учасників проведуть конкурс на найкращий баварський костюм.
Подія організовується Німецько-українською промислово-торговельною палатою. Тому свято стане чудовим місцем для зустрічі компаній-членів та друзів палати.
Найкраще відвідати свято з колегами та купувати груповий квиток.
Craft Beer Fest Autumn #8
ВДНГ
28-29 вересня, з 12.00
Вартість: 120 грн
Купити квиток можна тут
На ВДНГ уже у восьме відбудеться наймасштабніший фестиваль крафтового пивоваріння Autumn Craft Beer Fest.
Найкращі броварні України зберуться на щорічному святі пива, щоб познайомити киян з новими рецептами. На фестиваль виробники обіцяють привезти більше 200 сортів та здивувати гостей експериментами та новинками.
Окрім смачного пива, гостям запропонують спробувати закуски та снеки від вуличних фудкортів та відпочити з друзями у комфортній лаунж-зоні.
Для любителів активного відпочинку організатори підготували розважальну програму.
Нагадаємо, вчені заявили, що пиво допомагає боротися із зайвою вагою, підвищеним кров’яним тиском і діабетом.