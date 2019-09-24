Фестиваль Октоберфест проходить щороку в Мюнхені (Німеччина) і є найбільшим і найвідомішим святом пива. Куди піти в Києві на Октоберфест 2019, розкажуть Факти ICTV.

Октоберфест 2019 буде проходити в Мюнхені з 21 вересня до 6 жовтня.

Епіцентр свята зосереджений в центрі міста недалеко від Головного вокзалу.

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Але не тільки в Німеччині люблять повеселитися і випити пива. В Україні у цей період також влаштовують фестивалі крафтового напою або вечірки в закладах.

Факти ICTV зібрали найкращі тематичні заходи, які пройдуть в Києві.

Oktoberfest in Golden Gate Pub

Golden Gate Pub

21 вересня – 6 жовтня

Вхід вільний

У пабі Golden Gate стартує щорічна вечірка з нагоди Октоберфесту.

Кожного дня з 21 вересня до 6 жовтня на гостей чекають різноманітні активності, розіграші та сюрпризи.

Організатори обіцяють спеціальне Oktoberfest меню від шефа, атмосферу найгучнішого пивного свята в світі, розіграш подарунків та призів від ресторану. Зокрема, вікенду на двох у Львові.

AHK-Oktoberfest 2019

Арт-причал

26 вересня, 18.00

Вартість: від 1 728 грн

Купити квиток можна тут

Оригінальне баварське свято з національною музикою, смачними гастрономічними делікатесами, пивом у традиційних кухлях та різноманітною розважальною програмою.

Також серед учасників проведуть конкурс на найкращий баварський костюм.

Подія організовується Німецько-українською промислово-торговельною палатою. Тому свято стане чудовим місцем для зустрічі компаній-членів та друзів палати.

Найкраще відвідати свято з колегами та купувати груповий квиток.

Craft Beer Fest Autumn #8

ВДНГ

28-29 вересня, з 12.00

Вартість: 120 грн

Купити квиток можна тут

На ВДНГ уже у восьме відбудеться наймасштабніший фестиваль крафтового пивоваріння Autumn Craft Beer Fest.

Найкращі броварні України зберуться на щорічному святі пива, щоб познайомити киян з новими рецептами. На фестиваль виробники обіцяють привезти більше 200 сортів та здивувати гостей експериментами та новинками.

Окрім смачного пива, гостям запропонують спробувати закуски та снеки від вуличних фудкортів та відпочити з друзями у комфортній лаунж-зоні.

Для любителів активного відпочинку організатори підготували розважальну програму.

Нагадаємо, вчені заявили, що пиво допомагає боротися із зайвою вагою, підвищеним кров’яним тиском і діабетом.