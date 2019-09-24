У вересні сильні магнітні коливання очікуються лише на початку місяця.

На початку вересня українців очікує магнітна буря з 31 серпня до 2 вересня, пік якої приходиться на перший день осені.

Сила магнітної бурі сягатиме першої категорії, тому її вплив на людей буде незначним.

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Серйозних магнітних коливань у вересні 2019, крім початку місяця, не прогнозується.

Зазвичай, у метеочутливих людей під час магнітних бур спостерігається нездужання, головні болі, проблеми з тиском, безсоння, дратівливість, апатія.

У цей період варто добре висипатися, регулярно провітрювати квартиру, пити більше води, частіше гуляти на свіжому повітрі.

Крім того, краще відмовитися від частого використання гаджетів і вживання алкоголю.

Магнітні бурі: чи дійсно впливають на здоров’я та настрій? Впливають лише на літніх людей та в окремих регіонах 48%, 228 votes 228 votes 48% 48%

Так, звісно – завжди жахливо почуваюсь 30%, 142 votes 142 votes 30% 30%

Ні – це все вигадки 12%, 57 votes 57 votes 12% 12%

Звісно мають вплив, але несуттєвий 10%, 50 votes 50 votes 10% 10% Всього голосів: 477 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Раніше Факти ICTV писали, як вберегтися від негативного впливу магнітних бур.