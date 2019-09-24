Китайська компанія Xiaomi представила на своїй презентації флагман Xiaomi Mi Mix Alpha.

Xiaomi Mi Mix Alpha представили на презентації 24 вересня. Флагман отримав унікальний екран, який займає 180,6% площі смартфона.

Завдяки такому дизайну в китайській компанії змогли відмовитися у Mi Mix Alpha від фронтальної камери, так як зробити селфі можна і на основну камеру.







Mi Mix Alpha: Xiaomi представила смартфон, “обгорнутий” в екран / 2 фотографии

За словами компанії, на задній панелі може відображатися найрізноманітніша допоміжна інформація.

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Серце смартфона – процесор Qualcomm Snapdragon 855+. Оперативної пам’яті у флагман встановлено 12 гігабайтів. Підтримку 5G також завезли.

Пристрій підтримує швидку зарядку і оснащений батареєю на 4,050 мАгод.

Ціна пристрою – близько $2 800 або 68 тис. грн.

Компанія планує запустити його в дрібносерійне виробництво до кінця року. Дату виходу смартфона не назвали.