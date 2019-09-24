Китайська компанія Xiaomi представила на своїй презентації флагман Xiaomi Mi Mix Alpha.
Xiaomi Mi Mix Alpha представили на презентації 24 вересня. Флагман отримав унікальний екран, який займає 180,6% площі смартфона.
Завдяки такому дизайну в китайській компанії змогли відмовитися у Mi Mix Alpha від фронтальної камери, так як зробити селфі можна і на основну камеру.
За словами компанії, на задній панелі може відображатися найрізноманітніша допоміжна інформація.
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Серце смартфона – процесор Qualcomm Snapdragon 855+. Оперативної пам’яті у флагман встановлено 12 гігабайтів. Підтримку 5G також завезли.
Пристрій підтримує швидку зарядку і оснащений батареєю на 4,050 мАгод.
Ціна пристрою – близько $2 800 або 68 тис. грн.
Компанія планує запустити його в дрібносерійне виробництво до кінця року. Дату виходу смартфона не назвали.
Нагадаємо, компанія Huawei представила у Мюнхені нове покоління смартфонів – Mate 30 і Mate 30 Pro.