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Факти / Lifestyle

Не гірше за собак. Вчені дізналися про прив’язаність котів

Вчені з’ясували, що прив’язаність кішок до господарів відповідає тій, яка існує у собак.

Кішка і людина

Вчені з Університету Орегона провели експеримент, під час якого вивчили прив’язаність кішок до господарів.

Виявилося, що кішки прив’язуються до своїх господарів не менше за собак.

– Як і собаки, кішки проявляють соціальну гнучкість в їхній прив’язаності до людей. Більшість кішок дуже прив’язані до своїх власників і використовують їх як джерело впевненості у новому середовищі, – розповіла сказала працівник університету Крістін Віталє.

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Для експерименту відібрали 79 кошенят у віці від трьох до восьми місяців. Власники проводили з тваринами дві хвилини, виходили з кімнати на такий самий час і приходили назад.

Після цього вчені оцінювали прихильність кошенят за їх реакцією на повернення людини. Виявилося, що приблизно 64% ​​тварин продемонстрували міцний зв’язок з господарями.

Вони знаходилися поруч з людьми і дозволяли брати себе на руки. Схожі результати спостерігалися і в експерименті з дорослими котами.

До слова, вчені з’ясували, які домашні тварини – коти чи собаки – роблять людей більш щасливими.

Джерело: Current Biology

Фото: Dreamstime

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