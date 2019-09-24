Вчені з’ясували, що прив’язаність кішок до господарів відповідає тій, яка існує у собак.
Вчені з Університету Орегона провели експеримент, під час якого вивчили прив’язаність кішок до господарів.
Виявилося, що кішки прив’язуються до своїх господарів не менше за собак.
– Як і собаки, кішки проявляють соціальну гнучкість в їхній прив’язаності до людей. Більшість кішок дуже прив’язані до своїх власників і використовують їх як джерело впевненості у новому середовищі, – розповіла сказала працівник університету Крістін Віталє.
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Для експерименту відібрали 79 кошенят у віці від трьох до восьми місяців. Власники проводили з тваринами дві хвилини, виходили з кімнати на такий самий час і приходили назад.
Після цього вчені оцінювали прихильність кошенят за їх реакцією на повернення людини. Виявилося, що приблизно 64% тварин продемонстрували міцний зв’язок з господарями.
Вони знаходилися поруч з людьми і дозволяли брати себе на руки. Схожі результати спостерігалися і в експерименті з дорослими котами.
До слова, вчені з’ясували, які домашні тварини – коти чи собаки – роблять людей більш щасливими.
Джерело: Current Biology