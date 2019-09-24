Компанія Google запустила сервіс Play Pass, за допомогою якого користувачі зможуть оформити підписку на ігри та програми.

Google Play Pass працює тільки на Android-пристроях, починаючи з 4.4.

Спочатку користувачам буде доступно 350 ігор і додатків. Всі додатки з Google Play Pass будуть як і раніше доступні окремо в Google Play – безкоштовно, але з рекламою і платежами.

Якщо ж у користувача, який оформив передплату на Play Pass, вже є якийсь із запропонованих програм – в ній автоматично зникне реклама.

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Google Play Pass коштує $4,99 в місяць. Протягом перших 10 днів буде доступна пробна безкоштовна версія. Також є пільгова ціна: перший рік підписки обійдеться в $1,99 на місяць.

Спершу все запустять в США, після чого сервіс добереться і до інших країн.

Нагадаємо, додаток для старіння FaceApp став дуже популярним, однак він збирає дані користувачів.