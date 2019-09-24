PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Play Pass: Google запустив сервіс підписки на ігри та додатки

Компанія Google запустила сервіс Play Pass, за допомогою якого користувачі зможуть оформити підписку на ігри та програми.

Play Pass: Google запустив сервіс підписки на ігри та додатки

Google Play Pass працює тільки на Android-пристроях, починаючи з 4.4.

Спочатку користувачам буде доступно 350 ігор і додатків. Всі додатки з Google Play Pass будуть як і раніше доступні окремо в Google Play – безкоштовно, але з рекламою і платежами.

Якщо ж у користувача, який оформив передплату на Play Pass, вже є якийсь із запропонованих програм – в ній автоматично зникне реклама.

Читайте: Додати обличчя в будь-який фільм: додаток ZAO набирає популярність

Google Play Pass коштує $4,99 в місяць. Протягом перших 10 днів буде доступна пробна безкоштовна версія. Також є пільгова ціна: перший рік підписки обійдеться в $1,99 на місяць.

Спершу все запустять в США, після чого сервіс добереться і до інших країн.

Нагадаємо, додаток для старіння FaceApp став дуже популярним, однак він збирає дані користувачів.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

25-річчя серіалу Друзі: Google запустив пасхалки, присвячені персонажам
25-річчя серіалу Друзі: Google запустив пасхалки, присвячені персонажам
У роботі Google стався збій
У роботі Google стався збій
День народження Бі Бі Кінга – Google випустив дудл
День народження Бі Бі Кінга – Google випустив дудл
Google намалював веселий дудл до Дня знань
Google намалював веселий дудл до Дня знань
Сезарія Евора
День народження Сезарії Евори – новий Google дудл
Перемогти на виборах через Facebook: як соцмережі маніпулюють користувачами
Перемогти на виборах через Facebook: як соцмережі маніпулюють користувачами
Пантелеймон Куліш
200 років від дня народження Пантелеймона Куліша – Google створив новий дудл
Книга
60 років з дня публікації першої книги братів Стругацьких – Google випустив новий дудл
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка