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Факти / Lifestyle

Стійка на руках і стрибок на 360°: робота Boston Dynamics навчили паркуру

Інженери Boston Dynamics навчили людиноподібного робота Atlas виконувати складні гімнастичні вправи.

Boston Dynamics

Робота Boston Dynamics Atlas навчили паркуру. Відео складних вправ компанія опублікувала на YouTube.

На кадрах робот виконав стійку на руках, перекид і розворот у повітрі на 360°.

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Також він зміг розвести ноги в стрибку і плавно приземлитися. Вправи він виконував у заздалегідь заданій послідовності.

Для виконання рухів Atlas користується всім тілом. Такого результату вдалося досягти завдяки новим технологіям, які спростили процес програмування робота і дозволили зробити перехід від однієї вправи до іншої більш плавним.

Раніше компанія Boston Dynamics показала нову версію робота Handle, який має колеса замість ніг.

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