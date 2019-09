24 вересня відбулася трансляція PlayStation State of Play, під час якої розповіли нові подробиці про відеогру The Last of Us Part II.

На презентації PlayStation State of Play показали новий трейлер ексклюзивної відеогри The Last of Us Part II.

Також з’явилася дата виходу відеогри – 21 лютого 2020 року.

З трейлеру стало відомо, що сюжет відеогри сконцентрується на помсті Еллі за свою дівчину.

Крім того, у відео показали і Джоела, який супроводжуватиме головну героїню.

The Last of Us Part II вийде ексклюзивно на ігрову платформу PlayStation 4.

Відео: PlayStation Europe

Фото: The Last of Us