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The Last of Us Part II – названо дату виходу очікуваного ексклюзиву PlayStation

24 вересня відбулася трансляція PlayStation State of Play, під час якої розповіли нові подробиці про відеогру The Last of Us Part II.

The Last of Us Part II

На презентації PlayStation State of Play показали новий трейлер ексклюзивної відеогри The Last of Us Part II.

Також з’явилася дата виходу відеогри – 21 лютого 2020 року.

З трейлеру стало відомо, що сюжет відеогри сконцентрується на помсті Еллі за свою дівчину.

Читайте: Cyberpunk 2077 – новий геймплей очікуваної відеогри

Крім того, у відео показали і Джоела, який супроводжуватиме головну героїню.

The Last of Us Part II вийде ексклюзивно на ігрову платформу PlayStation 4.

До слова, Факти ICTV писали про п’ять найцікавіших відеоігор, на які потрібно звернути увагу у вересні.

Відео: PlayStation Europe

Фото: The Last of Us

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