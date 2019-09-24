PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Вчені виявили невідомий науці мінерал у Південній Африці

У ПАР на глибині 170 км виявили алмаз, всередині якого був невідомий мінерал.

Речовина

Вченим вдалося виявити невідомий мінерал темного-зеленого кольору, який утворився на глибині 170 км.

Він знаходився всередині алмазу, який знайшли в ПАР. Його вирішили назвати гольдшмідтітом на честь геохіміка Віктора Моріца Гольдшмідта.

У мінералі міститься нехарактерно висока для утворень в земній мантії концентрація калію, лантану, ніобію і церію.

Читайте: Українка потрапила до світового рейтингу молодих вчених-іноваторів

Знахідка повинна допомогти вченим краще зрозуміти хімічні процеси, які відбуваються під земною корою.

До слова, вчені виявили воду в атмосфері екзопланети K2-18b.

Джерело: Live Science

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кішка і людина
Не гірше за собак. Вчені дізналися про прив’язаність котів
Чому електронні цигарки та вейп вбивають – вчені назвали причину
Чому електронні цигарки та вейп вбивають – вчені назвали причину
Рішення українських вчених з MHP accelerator 2.0 дозволить підвищити врожайність на 30%
Рішення українських вчених з MHP accelerator 2.0 дозволить підвищити врожайність на 30%
Диабет
Діабет і зайва вага. Медики розвінчали 6 міфів про солодке
Знижує ризик інфаркту та інсульту: медики створили дешеву супертаблетку
Знижує ризик інфаркту та інсульту: медики створили дешеву супертаблетку
Прогулянки і прибирання квартири: вчені назвали секрет довголіття
Прогулянки і прибирання квартири: вчені назвали секрет довголіття
Вчений
Як передбачити смерть в найближчі 10 років – вчені розробили тест
Роналду и Месси
Вчені у Бельгії з’ясували, хто сильніший — Мессі чи Роналду
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка