У ПАР на глибині 170 км виявили алмаз, всередині якого був невідомий мінерал.
Вченим вдалося виявити невідомий мінерал темного-зеленого кольору, який утворився на глибині 170 км.
Він знаходився всередині алмазу, який знайшли в ПАР. Його вирішили назвати гольдшмідтітом на честь геохіміка Віктора Моріца Гольдшмідта.
У мінералі міститься нехарактерно висока для утворень в земній мантії концентрація калію, лантану, ніобію і церію.
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Знахідка повинна допомогти вченим краще зрозуміти хімічні процеси, які відбуваються під земною корою.
До слова, вчені виявили воду в атмосфері екзопланети K2-18b.
Джерело: Live Science
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