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Війна як комп’ютерна гра. На DSEi 2019 у Лондоні показали новинки зброї та технологій

Війна як комп’ютерна гра. На DSEi 2019 у Лондоні показали новинки зброї та технологій

Міжнародна виставка озброєнь DSEi у Лондоні вважається однією з найавторитетніших у світі. Подія збирає в одному місці уряди, національні армії та лідерів індустрії. А основний фокус на сучасних методах оборони.

Військовий ярмарок проходить у гавані на околицях британської столиці. Тому бойові кораблі пришвартовані прямо біля виставкового комплексу. Поруч сідають гелікоптери, а морські командири з берега керують безпілотними човнами.

Під’їжджають кортежі міжнародних делегацій, а у павільйонах учасники демонструють свої останні розробки, укладають міжнародні контракти та діляться досвідом.

Подібні заходи показують, якою буде війна майбутнього.

Відстежити безпілотник можна завдяки окремому GPS  трекеру, який кріпиться на коптер і працює незалежно від основної системи. Цей девайс зазвичай використовують мисливці: вішають на лапу сокола, стежать за траєкторією польоту і в результаті хижак виводить їх на місце, де є здобич.

Роботизація та виключення людського фактору – сталий тренд сучасної оборонки. Морська система спостереження встановлюється на кораблі, автоматично визначає ворожий об’єкт і видає військовим його характеристики.

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Новітня ізраїльська система управління вогнем працює за таким же принципом. Очі більше не підведуть. Прицілиться та вистрілить вбудований штучний інтелект. Якщо раніше подібну технологію використовували на літаках, кораблях, танках та ракетних системах, то сьогодні і на стрілецькій зброї.

Сучасна війна усе більше походить на комп’ютерну гру.

Літак оснащений штучним інтелектом, що здатний обмінюватися даними на полі бою і координувати атаку та оборону. Окрім цього на літак можна встановити лазерну зброю.

На відміну від усіляких зоряних війн лазерний промінь не буде строкато-кольоровим, він буде невидимим.

Але поки така зброя лишається розробкою, на полі бою і далі працюють снаряди і традиційний порох. Британці вигадали нову систему змішування вибухових речовин, яка підвищує потужність боєприпасів.

Дрони українського виробництва вже кілька років допомагають нашим хлопцям на Донбасі. Приватна одеська компанія представила на виставці новий коптер, яким вже зацікавились кілька імпортерів. Через його надійність, універсальність та можливість розширювати функціонал завдяки новітньому програмному забезпеченню.

До слова, Факти ICTV раніше писали про наймасштабнішу виставку сучасної техніки KAISER в Україні.

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