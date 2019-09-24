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Факти / Lifestyle

Яке сьогодні свято: іменини 24 вересня

24 вересня іменини святкують Герман, Микола, Дмитро Петро, Сергій, Роман, Євдокія.

24 вересня свято

На 24 вересня припадає День ангела, який відзначають Герман, Микола, Дмитро, Петро, Сергій, Роман, Євдокія.

24 вересня відзначається день преподобної Феодори (Федори) Олександрійської. З цього дня починається золота осінь, яка триватиме до 15 жовтня.

Читайте: Календар свят на вересень 2019

На Федору наші предки спостерігали за бджолами. Якщо вони починають літати вдруге, то буде затяжна і тепла осінь.

Цього дня бувають останні грози перед початком зими та можуть початися перші заморозки.

Народні прикмети на 24 вересня:

  • Кішка ховає мордочку – скоро будуть морози.
  • Дощ на Федору – на холодну зиму.
  • Сильно зійшли озимі – до хорошого урожаю наступного року.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.

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