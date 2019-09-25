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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 25 вересня

Яким буде 25 вересня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

День підходить для діяльності, що вимагає дисципліни, застосування строгих заходів, наведення порядку і виконання обов’язків.

Розумовий процес, інтелектуальна активність можуть бути на високому рівні, але емоційний стан, бажання попліткувати і критиканство послужать перешкодами.

Спілкування може виявитися напруженіше звичайного – різкіше і грубіше.

Якщо є чітка позиція з якогось питання, то не варто здаватися, а при відстоюванні своїх інтересів робити це з повагою до співрозмовника.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 23 до 29 вересня

Сьогодні можуть проявитися хороші здібності в навчанні. Можливий інтерес до містичного та загадкового.

День не підходить для різного роду починань, особливо в питаннях бізнесу і комерції.

Вечірній час бажано провести в максимально заспокійливому режимі.

Несприятливо починати поїздки і подорожі.

До слова, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на вереснь 2019.

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