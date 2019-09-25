У соціальних мережах набирає популярність додаток Gradient, який знаходить схожість між фотографією користувача і знаменитостями.
На яку зірку схожі користувачі соцмереж допомагає дізнатися додаток Gradient, який використовує спеціальну нейромережу для аналізу знімків.
Зараз додаток набирає велику популярність серед користувачів соціальних мереж.
За словами розробників, в Gradient використовується найточніша технологія пошуку подібності.
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Її навіть протестували деякі зірки, щоб дізнатися, з якими знаменитостями мають подібності.
На яку знаменитість ви схожі – додаток Gradient набирає популярність / 5 фотографий
До слова, в Китаї став популярним додаток ZAO, який дозволяє змінювати обличчя в сценах з фільмів.
Фото: buzova86, bastaakanoggano, olgaorlova1311, katykino, stella_shapovalova
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