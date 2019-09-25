У Пекіні відкрили новий міжнародний аеропорт Дасін, який називають найбільшим у світі.

Новий аеропорт Пекіна Дасін офіційно відкрив президент Китаю Сі Цзіньпін.

Його будівництво тривало чотири роки, вартість проекту – $63 млрд.

Другий аеропорт Пекіна має форму фенікса, він розташований на півдні столиці Китаю та має чотири злітно-посадочні смуги.

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До 2025 року Дасін обслуговуватиме 72 млн пасажирів на рік, а в перспективі пропускна здатність збільшиться до 100 мільйонів.

В аеропорту є термінал, який вважається найбільшим у світі – його площа 1 млн кв. м.

До речі, аеропорт Бориспіль щорічно обслуговує близько девяти мільйонів пасажирів.

Нагадаємо, майже рік тому в Стамбулі (Туреччина) відкрили один із найбільших аеропортів у світі.

Джерело: CGTN

Фото: CGTN