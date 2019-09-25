PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Як вісім Борисполів: у Китаї відкрили найбільший аеропорт у світі

У Пекіні відкрили новий міжнародний аеропорт Дасін, який називають найбільшим у світі.

У Китаї відкрили найбільший аеропорт у світі

Новий аеропорт Пекіна Дасін офіційно відкрив президент Китаю Сі Цзіньпін.

Його будівництво тривало чотири роки, вартість проекту – $63 млрд.

Другий аеропорт Пекіна має форму фенікса, він розташований на півдні столиці Китаю та має чотири злітно-посадочні смуги.

Читайте: Одеський міжнародний аеропорт з новим обличчям

До 2025 року Дасін обслуговуватиме 72 млн пасажирів на рік, а в перспективі пропускна здатність збільшиться до 100 мільйонів.

В аеропорту є термінал, який вважається найбільшим у світі – його площа 1 млн кв. м.

До речі, аеропорт Бориспіль щорічно обслуговує близько девяти мільйонів пасажирів.

Нагадаємо, майже рік тому в Стамбулі (Туреччина) відкрили один із найбільших аеропортів у світі.

Джерело: CGTN

Фото: CGTN

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В Івано-Франківську екстрено приземлився літак рейсу Валенсія-Київ
В Івано-Франківську екстрено приземлився літак рейсу Валенсія-Київ
Бориспіль залишать державі: Кабмін планує концесії аеропортів
Бориспіль залишать державі: Кабмін планує концесії аеропортів
Китай передасть 25% акцій заводу Мотор Січ Україні
Китай передасть 25% акцій заводу Мотор Січ Україні
Яку їжу не варто купувати в аеропорту і чому
Яку їжу не варто купувати в аеропорту і чому
зао
Додати обличчя в будь-який фільм: додаток ZAO набирає популярність
Двух китайских спортсменок заподозрили в том, что они мужчины
Двох китайських легкоатлеток звинуватили в тому, що вони чоловіки
До 80 злетів і посадок щодня: як працюють авіадиспетчери
До 80 злетів і посадок щодня: як працюють авіадиспетчери
Мотор Січ на межі зупинки: що пропонує Китай і як вчинить новий уряд
Мотор Січ на межі зупинки: що пропонує Китай і як вчинить новий уряд
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка