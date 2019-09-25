У Пекіні відкрили новий міжнародний аеропорт Дасін, який називають найбільшим у світі.
Новий аеропорт Пекіна Дасін офіційно відкрив президент Китаю Сі Цзіньпін.
Його будівництво тривало чотири роки, вартість проекту – $63 млрд.
Другий аеропорт Пекіна має форму фенікса, він розташований на півдні столиці Китаю та має чотири злітно-посадочні смуги.
Читайте: Одеський міжнародний аеропорт з новим обличчям
До 2025 року Дасін обслуговуватиме 72 млн пасажирів на рік, а в перспективі пропускна здатність збільшиться до 100 мільйонів.
В аеропорту є термінал, який вважається найбільшим у світі – його площа 1 млн кв. м.
До речі, аеропорт Бориспіль щорічно обслуговує близько девяти мільйонів пасажирів.
Нагадаємо, майже рік тому в Стамбулі (Туреччина) відкрили один із найбільших аеропортів у світі.
Джерело: CGTN
Фото: CGTN