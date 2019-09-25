25 вересня іменини святкують Олексій, Афанасій, Данило, Іоанн, Никодим, Микола, Семен, Феодор, Юліан.

На 25 вересня припадає День ангела, який відзначають Олексій, Афанасій, Данило, Іоанн, Никодим, Микола, Семен, Феодор, Юліан.

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Також 25 вересня вшановується пам’ять святого Артемона, який жив у IV столітті. У народі його називали змійовик, оскільки змії в цей день поступово повзуть в укриття, щоб перечекати зиму.

Народні прикмети на 25 вересня:

Багато жовтого листя на деревах – до ранньої і довгої осені.

Дощ пішов – до затяжної зими.

Бур’ян високим виріс-взимку багато снігу буде.

Багато жолудів на дубі – до теплої зими і родючого літа.

Грім гримить – до теплої осені.

Сонячний день – до ясної погоди.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.