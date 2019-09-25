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Факти / Lifestyle

Яке сьогодні свято: іменини 25 вересня

25 вересня іменини святкують Олексій, Афанасій, Данило, Іоанн, Никодим, Микола, Семен, Феодор, Юліан.

25 сентября

На 25 вересня припадає День ангела, який відзначають Олексій, Афанасій, Данило, Іоанн, Никодим, Микола, Семен, Феодор, Юліан.

Читайте: Календар свят на вересень 2019

Також 25 вересня вшановується пам’ять святого Артемона, який жив у IV столітті. У народі його називали змійовик, оскільки змії в цей день поступово повзуть в укриття, щоб перечекати зиму.

Народні прикмети на 25 вересня:

  • Багато жовтого листя на деревах – до ранньої і довгої осені.
  • Дощ пішов – до затяжної зими.
  • Бур’ян високим виріс-взимку багато снігу буде.
  • Багато жолудів на дубі – до теплої зими і родючого літа.
  • Грім гримить – до теплої осені.
  • Сонячний день – до ясної погоди.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.

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