У православному календарі 26 вересня – день пам’яті Корнилія. Прикмети на свято та що не можна робити – читайте на Фактах ICTV.
26 вересня православні християни вшановують пам’ять святого Корнилія – римського сотника з Кесарії Палестинської.
Він був язичником, але після зустрічі з апостолом Петром увірував в Ісуса Христа та прийняв хрещення.
Корнилій залишив службу і вирушив з апостолом проповідувати Євангеліє.
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У народі 26 вересня вважалося останнім днем осені. До нього намагалися зібрати весь врожай, тому що на Корнилія все коріння гине.
Але можна і потрібно садити яблуні та смородину.
Не рекомендується в цей день грати весілля і свататися.
Прикмети на 26 вересня
Особливо шанували в цей день редьку – страви з цього овоча обов’язково повинні бути на столі.
Редька на столі – до миру в сім’ї, мовиться у прислів’ї.
Хороший урожай редьки – до багатства в будинку.
Дощ на Корнилія – до хорошого урожаю в наступному році.
Червоний місяць – до вітряної погоди.
Холодний вітер у цей день обіцяє тепле літо.
Граки відлітають 26 вересня – скоро буде сніг.
Кури линяти почали – зима теплою буде.
Які ще будуть свята у вересні 2019 року – в матеріалі Фактів ICTV.