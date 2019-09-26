У православному календарі 26 вересня – день пам’яті Корнилія. Прикмети на свято та що не можна робити – читайте на Фактах ICTV.

26 вересня православні християни вшановують пам’ять святого Корнилія – ​​римського сотника з Кесарії Палестинської.

Він був язичником, але після зустрічі з апостолом Петром увірував в Ісуса Христа та прийняв хрещення.

Корнилій залишив службу і вирушив з апостолом проповідувати Євангеліє.

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У народі 26 вересня вважалося останнім днем ​​осені. До нього намагалися зібрати весь врожай, тому що на Корнилія все коріння гине.

Але можна і потрібно садити яблуні та смородину.

Не рекомендується в цей день грати весілля і свататися.

Прикмети на 26 вересня

Особливо шанували в цей день редьку – страви з цього овоча обов’язково повинні бути на столі.

Редька на столі – до миру в сім’ї, мовиться у прислів’ї.

Хороший урожай редьки – до багатства в будинку.

Дощ на Корнилія – ​​до хорошого урожаю в наступному році.

Червоний місяць – до вітряної погоди.

Холодний вітер у цей день обіцяє тепле літо.

Граки відлітають 26 вересня – скоро буде сніг.

Кури линяти почали – зима теплою буде.

Які ще будуть свята у вересні 2019 року – в матеріалі Фактів ICTV.