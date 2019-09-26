В Україні 27 вересня відзначають професійне свято українських працівників туристичних агентств, туроператорів і любителів подорожей. З цієї нагоди Факти ICTV створили святкові листівки.
День туризму відзначають 27 вересня працівники туристичних агентств, туроператорів і любителі подорожей.
Свято було засновано Всесвітньою туристичною організацією для пропаганди туризму та розвитку міжнародних відносин у цій сфері.
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У 1979 році на Генасамблеї ООН було ухвалено рішення відзначати Міжнародний день туризму 27 вересня, а в Україну це свято прийшло у 1998 році.
Факти ICTV створили оригінальні картинки з привітаннями з Днем туризму.
День туризму в Україні: привітання у картинках / 5 фотографий
Раніше Факти ICTV склали для вас календар державних свят на 2019 рік.
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