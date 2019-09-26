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Факти / Lifestyle

Ерос Рамазотті скасував концерт у Києві

Співак Ерос Рамазотті не виступатиме з концертом у Києві 8 жовтня.

ерос рамазотті

Концерт Ероса Рамазотті в Києві скасували через логістичні труднощі, пов’язані з доставкою концертного обладнання, яке було необхідне для проведення шоу.

Це сталося з незалежних від організатора і артиста причин. Організатори перепросили за спричинені незручності і пообіцяли повернути гроші всім, хто встиг придбати квитки на шоу.

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Повернути квитки можна з 25 вересня до 10 грудня. Для повернення коштів на сайті концертного агентства Мельница є детальна інструкція з діями, які потрібно зробити.

Кошти повертають шляхом перерахування на карту.

До слова, концерт Ероса Рамазотті мав відбутися 8 жовтня у Палаці спорту.

Раніше Факти ICTV писали про те, що концерту Таїсії Повалій у Києві не буде.

Джерело: Мельница

Фото: Dreamstime

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