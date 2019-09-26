Яким буде 26 вересня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Прекрасний день для проведення різних церемоній та участі у святкових заходах. Гарний час для публічних виступів. Може проявлятися велике бажання бути в центрі уваги, чому посприяє яскравість у зовнішності, неординарність, а також творча поведінка. Незвичайне, нестандартне буде сьогодні в пошані – як у вчинках, так і в зовнішньому вигляді.

Крім можливості отримати задоволення на фізичному плані, сьогодні добре зробити кроки в області духовної трансформації.

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Триває період вшанування предків. День дуже сильний для пам’яті про них – можна розпочати складання генеалогічного дерева, поспілкуватися з кимось із рідних, провести родові практики, попросити у предків благословень.

До слова, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на вереснь 2019.