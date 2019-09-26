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Факти / Lifestyle

Коли Здвиження Хреста Господнього

Здвиження Хреста Господнього у 2019 році відзначатимуть 27 вересня.

Когда Воздвижение Креста Господня

Здвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього православні відзначають 27 вересня.

В цей день віруючі поклоняються Хресту, який є символом прощення гріхів.

Читайте: Здвиження Хреста Господнього: що не можна робити і прикмети

На свято прийнято молитися про прощення гріхів, просити захисту від скверни і дотримуватися церковні завіти.

Вважається, що на Здвиження осінь відсуває літо. За три дні до свята прибирали всі овочі з корінням, щоб заморозки не знищили врожай.

Раніше Факти ICTV зібрали найцікавіше про свято Здвиження Хреста Господнього.

Фото: Dreamstime

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