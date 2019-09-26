Здвиження Хреста Господнього у 2019 році відзначатимуть 27 вересня.

Здвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього православні відзначають 27 вересня.

В цей день віруючі поклоняються Хресту, який є символом прощення гріхів.

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На свято прийнято молитися про прощення гріхів, просити захисту від скверни і дотримуватися церковні завіти.

Вважається, що на Здвиження осінь відсуває літо. За три дні до свята прибирали всі овочі з корінням, щоб заморозки не знищили врожай.

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